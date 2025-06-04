Захарова анонсировала начало передачи Украине тел 6000 погибших военных ВСУ
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Процесс передачи тел погибших военных между Россией и Украиной, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, начнётся в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В качестве жеста доброй воли, ещё раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнётся в ближайшее время», — сказала Захарова на брифинге.
Напомним, 2 июня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Также Москва выразила готовность передать Киеву в одностороннем порядке 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. По украинским законам, киевские власти должны выплатить родственникам погибших военных около 180 миллиардов рублей.