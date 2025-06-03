«‎Элегантно грузанули»: Россия лишит Киев ₽180 млрд передачей 6 тысяч замороженных тел солдат ВСУ

Украина поплатиться за 6000 замороженных тел погибших бойцов ВСУ, которые будут возвращены российской стороной. Киевским властям придётся выплатить родственникам погибших солдат около 180 миллиардов рублей. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

«Получается, мы грузанули Украину на 180 миллиардов рублей. (...) То есть мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги», — написал журналист.

Он напомнил, что за каждого погибшего военнослужащего ВСУ родственникам обещали выплатить по 30 миллионов рублей. Сделав подсчёт, сумма за 6000 тел как раз около 180 миллиардов рублей, при условии, что тела будут в опознаваемом состоянии.