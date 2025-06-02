Мединский: РФ предложила масштабный обмен телами из соображений человечности
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Российская делегация предложила Киеву провести масштабный обмен телами погибших, руководствуясь соображениями человечности. Об этом в разговоре с журналистами сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
«У нас есть больше 6 тыс. тел. Мы из соображений человечности предложили [обмен], чтобы семьи и родные могли по-человечески похоронить, по-христиански», — сказал он.
Глава делегации РФ добавил, что на российской стороне опознали те останки, в отношении которых это было возможно — большая часть личностей погибших установлена. Мединский уточнил, что Россия не обладает информацией о том, имеются ли «такие тела» на украинской стороне, но если да, то Москва приложит все усилия, чтобы их вернуть.
Напомним, сегодня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны достигли соглашения об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по формуле «всех на всех». Владимир Мединский добавил, что Россия получила от Киева список из 339 детей, которые якобы были незаконно вывезены на российскую территорию. Life.ru опубликовал полное заявление главы делегации РФ.