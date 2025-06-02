Мединский: РФ предложила масштабный обмен телами из соображений человечности

«У нас есть больше 6 тыс. тел. Мы из соображений человечности предложили [обмен] , чтобы семьи и родные могли по-человечески похоронить, по-христиански», — сказал он.

Глава делегации РФ добавил, что на российской стороне опознали те останки, в отношении которых это было возможно — большая часть личностей погибших установлена. Мединский уточнил, что Россия не обладает информацией о том, имеются ли «такие тела» на украинской стороне, но если да, то Москва приложит все усилия, чтобы их вернуть.