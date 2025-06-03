Шарий объяснил, почему Киев не будет выплачивать миллиарды семьям погибших бойцов ВСУ
Шарий: Киев не будет выплачивать $2 млрд долларов родным 6000 погибших ВСУ
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Украинский блогер Анатолий Шарий прокомментировал возможные последствия возвращения Россией тел 6000 погибших военнослужащих ВСУ. По его мнению, украинские власти найдут способы избежать выплаты компенсаций семьям погибших, которые могут составить около 2,2 млрд долларов (по 15 млн грн на каждого).
Согласно действующему законодательству, выплаты компенсаций могут быть отклонены по нескольким основаниям: если не будет доказано, что гибель произошла при исполнении служебных обязанностей, а также в случаях гибели при дезертирстве или нахождения погибшего в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Как отмечает Шарий, посмертные экспертизы могут быть оформлены таким образом, чтобы формально исключить право родственников на получение выплат.
По оценкам блогера, даже с учётом всех родственников (до 18 тысяч человек) эти случаи не смогут вызвать значительных протестов из-за страха перед репрессиями и отсутствия массовой поддержки. Шарий подчеркнул, что Киев задействует все возможные юридические механизмы, чтобы избежать финансовых обязательств перед семьями погибших.
«Рассчитывать на то, что это вызовет какой-то «социальный взрыв», «волну протеста» не приходится. 6 тысяч семей, пусть даже умножим на 3, это 18 тысяч человек. Капля в море. Качнуть без нужной поддержки они не смогут. А поддерживать их никто не будет для того, чтобы не нарываться на репрессии», — заключил блогер.
Напомним, 2 июня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который длился чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольным, тяжелоранеными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (6000 на 6000). По украинским законам, киевские власти должны выплатить родственникам погибших военных около 180 миллиардов рублей.