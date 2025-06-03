Шарий объяснил, почему Киев не будет выплачивать миллиарды семьям погибших бойцов ВСУ

Украинский блогер Анатолий Шарий прокомментировал возможные последствия возвращения Россией тел 6000 погибших военнослужащих ВСУ. По его мнению, украинские власти найдут способы избежать выплаты компенсаций семьям погибших, которые могут составить около 2,2 млрд долларов (по 15 млн грн на каждого).

Согласно действующему законодательству, выплаты компенсаций могут быть отклонены по нескольким основаниям: если не будет доказано, что гибель произошла при исполнении служебных обязанностей, а также в случаях гибели при дезертирстве или нахождения погибшего в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Как отмечает Шарий, посмертные экспертизы могут быть оформлены таким образом, чтобы формально исключить право родственников на получение выплат.

По оценкам блогера, даже с учётом всех родственников (до 18 тысяч человек) эти случаи не смогут вызвать значительных протестов из-за страха перед репрессиями и отсутствия массовой поддержки. Шарий подчеркнул, что Киев задействует все возможные юридические механизмы, чтобы избежать финансовых обязательств перед семьями погибших.