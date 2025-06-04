Путин проводит рабочее совещание с членами кабмина по видеосвязи

Президент России Владимир Путин проводит рабочее совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения заявлено обеспечение технологического суверенитета страны в сфере коммуникационных сервисов, сообщила пресс-служба Кремля.

С основным докладом по данному вопросу выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В начале совещания помощник президента Владимир Мединский проинформировал участников о ходе и результатах переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись 2 июня в Стамбуле.