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Регион
4 июня, 13:54

Путин проводит рабочее совещание с членами кабмина по видеосвязи

Обложка © Telegram / Кремль. Новость

Обложка © Telegram / Кремль. Новость

Президент России Владимир Путин проводит рабочее совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Основной темой обсуждения заявлено обеспечение технологического суверенитета страны в сфере коммуникационных сервисов, сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание Владимира Путина с членами правительства. Видео © Telegram / Кремль. Новость

С основным докладом по данному вопросу выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В начале совещания помощник президента Владимир Мединский проинформировал участников о ходе и результатах переговоров российской и украинской делегаций, которые состоялись 2 июня в Стамбуле.

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Напомним, второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле прошёл 2 июня. В ходе встречи стороны договорились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что дата нового раунда переговоров будет назначена после того, как Москва и Киев изучат полученные от визави меморандумы.

Юрий Лысенко
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