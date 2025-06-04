«Конкретные условия»: Политолог оценила возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Политолог Прокофьева: Путин, Трамп и Зеленский не встретятся в ближайшее время
Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский маловероятно проведут трёхстороннюю встречу в ближайшее время. Такое мнение выразила политолог Мария Прокофьева, комментируя слова главы Белого дома о том, что он готов встретиться с Путиным и Зеленским.
«Ни трёхсторонняя, ни двухсторонняя встречи на данный момент не представляются возможными и вряд ли станут таковыми в ближайшее время, несмотря на все пожелания Трампа», – подчеркнула специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».
Прокофьева добавила, что переговоры с Украиной уже ведутся и даже приносят некоторые гуманитарные результаты в виде обмена пленными. Данный жест доброй воли является фундаментом для реализации более глобальных мирных инициатив.
«Для любой встречи между лидерами стран должны быть созданы конкретные условия, включая определённую общую повестку и соответствующий уровень доверия. Напомню, что указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным от 2022 года остаётся в силе», – напомнила политолог.
Эксперт отметила, что пока не видно предпосылок для компромиссов. По её словам, недипломатическая риторика главы киевского режима в адрес российских официальных лиц и его постоянные призывы к ужесточению санкций говорят о неготовности Киева к реальному решению кризиса. Поэтому заявление главы Белого дома в данном контексте представляет собой очередную попытку балансировать между демонстрацией лидерства в разрешении кризиса и стремлением переложить ответственность за достижение соглашения на стороны конфликта, подытожила политолог.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский предложил провести трёхстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. В Кремле сочли такой вариант развития событий возможным, но с одним условием. Готовность организовать встречу между Путиным и Зеленским уже выразил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.