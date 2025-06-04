«Конкретные условия»: Политолог оценила возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский маловероятно проведут трёхстороннюю встречу в ближайшее время. Такое мнение выразила политолог Мария Прокофьева, комментируя слова главы Белого дома о том, что он готов встретиться с Путиным и Зеленским.

Прокофьева добавила, что переговоры с Украиной уже ведутся и даже приносят некоторые гуманитарные результаты в виде обмена пленными. Данный жест доброй воли является фундаментом для реализации более глобальных мирных инициатив.

Эксперт отметила, что пока не видно предпосылок для компромиссов. По её словам, недипломатическая риторика главы киевского режима в адрес российских официальных лиц и его постоянные призывы к ужесточению санкций говорят о неготовности Киева к реальному решению кризиса. Поэтому заявление главы Белого дома в данном контексте представляет собой очередную попытку балансировать между демонстрацией лидерства в разрешении кризиса и стремлением переложить ответственность за достижение соглашения на стороны конфликта, подытожила политолог.