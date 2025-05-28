Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным и Зеленским

В разговоре с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности к трёхсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, если это «потребуется».

Он отметил, что в настоящий момент ведётся работа над организацией встречи с Путиным, и выразил надежду на позитивный исход, подчеркнув, что ситуация выглядит благоприятной, но требует дальнейшего наблюдения.

«На данном этапе мы работаем над [встречей] с президентом [России Владимиром] Путиным. Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, всё хорошо, но посмотрим», — отметил президент США.

По словам Трампа, администрация США планирует в ближайшие две недели оценить прогресс в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Отвечая на вопросы прессы в Белом доме, он пообещал предоставить информацию о том, считает ли он, что Россия искренне стремится к завершению конфликта, в течение двух недель.