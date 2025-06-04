Новости СВО. Освобождена Андреевка, поляки готовятся к летнему наступлению Армии России, Киев кинул вкладчиков, 4 июня Армия России зашла в Карповку, нашим осталось 20 километров до Сум, режим Зеленского отказался оплачивать долги гражданам — дайджест Life.ru. 3 июня, 21:07 Армия России поразила позиции ВСУ в Андреевке Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 4 июня

Тучи сгущаются над украинской группировкой, засевшей в Константиновке. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что ВСУ перебрасывает резервы на это направление. Вместе с этим продвижение наших войск растянуло маршруты подвоза личного состава и вооружения, что несколько притормаживает наступление. Сейчас бои идут за Яблоновку и есть продвижение к Владимировке со стороны Попова Яра и Полтавки.

— Планов начальника Генерального штаба России, командующего Объединённой группировкой войск генерала Валерия Герасимова мы не знаем, но, похоже, Константиновская наступательная операция является лишь частью весенне-летнего наступления России 2025 года. Сама Константиновка наряду с Красноармейском, вероятно, являются основными намеченными Ставкой целями, — пишет Myśl Polska.

На Покровском направлении наши войска продвинулись к Новоэкономическому. Сообщается, что ВСУ, как и в других населённых пунктах, используют жилые дома в качестве огневых точек.

На севере ДНР штурмовики форсировали реку Нитриус и зашли в Карповку. Предварительно, бойцам удалось закрепиться на окраине населённого пункта.

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункт временной дислокации противника в районе населённого пункта Комар на Южнодонецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область, 4 июня

В Сумской области наши войска освободили Андреевку. Здесь же у ВСУ есть шанс попасть в окружение, если не выйдут из Новониколаевки и Варачино. А вот сами Сумы уже видно из наших разведывательных дронов. Киевские чиновники призывают местных жителей покидать город.

— Для взятия города с населением почти 300 тысяч жителей потребуются серьёзные силы и проведение полноценной общевойсковой операции. Однако без контроля над Сумами говорить о создании буферной зоны между Россией и Украиной говорить преждевременно, — отмечает военный корреспондент Александр Коц, добавляя, что сейчас линия фронта уже в 20 километрах от города, а значит, до врага могут доставать артиллеристы и дроноводы.

Карта СВО на 4 июня 2025 года. Подразделения ГрВ «Север» освободили населённый пункт Андреевка Сумской области. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 4 июня

Одна авантюра Зеленского в Курской области довела его до потерь в Сумской, теперь он реализует вторую, что тоже может вылиться в наступление ещё на одном участке. ВСУ не оставляют попыток прорваться в Тёткино. В очередной раз украинские боевики попытались войти в наш регион со стороны Рыжевки, но были уничтожены. Ещё одна группа хотела обойти Тёткино из Бессаловки. Успеха эта попытка не имела. Сообщается, что все попытки пересечь государственную границу были остановлены.

Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили пункты временной дислокации, бронированную и автомобильную технику, системы связи, БПЛА и огневые позиции противника. Видео © Telegram / mod_russia

Киевский дефолт

The Wall Street Journal сообщает, что Киев допускает, что у него будет суверенный кредитный дефолт. Всё из-за отказа оплачивать долги по ценным бумагам на сумму 2,6 миллиарда долларов. Но на Украине это назвали «плановой стратегией».

— Киев ведёт переговоры с владельцами варрантов — группой иностранных институциональных инвесторов, —однако пока что стороны так и не достигли соглашения. Группа инвесторов заявила, что разочарована дефолтом, — говорится в публикации.

В итоге начат поиск взаимоприемлемого решения. Вариантов вернуть свои деньги у держателей бумаг мало. Да и денег своих у Киева мало. Ещё и кредиты, которые режим Зеленского набрал. Возможно, придётся прибегнуть к сделке, как это сделал Вашингтон.

Авторы Даниил Черных