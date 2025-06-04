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4 июня, 11:42

Очередные смертники: Киев пригнал на убой к курской границе штрафников из-подо Львова

Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться в Курскую область и была разбита

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

В Курскую область попытались прорваться штрафбаты из сил территориальной обороны ВСУ, которые были брошены киевским командованием из-подо Львова в качестве резервов на данный участок фронта. Информацией делятся автора проекта «Северный ветер», ссылаясь на военнослужащих группировки «Север» ВС РФ.

Как утверждается, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки украинской армии «были усилены штрафниками», однако отступление украинских сил в Сумской области, граничащей с Курской, продолжилось. Военные ВСУ попытались прорваться из Бессаловки, а также из Павловки в Новый Путь. Часть личного состава противника была уничтожена артиллерийским огнём, а некоторые бойцы Украины успели спешно отступить. Также за сутки подбито шесть единиц вражеской техники, пытавшейся проехать на российскую землю.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины пытаются блокировать населённый пункт Тёткино в Курской области. По данным авторов проекта «Архангелы Спецназа», украинские войска продолжают попытки закрепиться в приграничной зоне и развить наступление.

Татьяна Миссуми
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