В Курскую область попытались прорваться штрафбаты из сил территориальной обороны ВСУ, которые были брошены киевским командованием из-подо Львова в качестве резервов на данный участок фронта. Информацией делятся автора проекта «Северный ветер», ссылаясь на военнослужащих группировки «Север» ВС РФ.

Как утверждается, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки украинской армии «были усилены штрафниками», однако отступление украинских сил в Сумской области, граничащей с Курской, продолжилось. Военные ВСУ попытались прорваться из Бессаловки, а также из Павловки в Новый Путь. Часть личного состава противника была уничтожена артиллерийским огнём, а некоторые бойцы Украины успели спешно отступить. Также за сутки подбито шесть единиц вражеской техники, пытавшейся проехать на российскую землю.