«Архангел Спецназа»: Под Тёткино в Курской области идут бои
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Вооружённые силы Украины пытаются блокировать населённый пункт Тёткино в Курской области. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Архангел Спецназа». По его данным, украинские войска продолжают попытки закрепиться в приграничной зоне и развить наступление.
В районе Тёткино ВСУ ведут атаки сразу на нескольких направлениях. Цель украинских подразделений — сам населённый пункт, утверждает автор. По его словам, ВСУ стремятся отрезать удерживающую Тёткино российскую группировку от основных сил.
Ранее прокуратура выяснила, что в результате вторжения ВСУ погибли 313 жителей Курской области, всего пострадали 794 человека, в том числе 26 детей. Судьба ещё почти 800 человек остаётся неизвестной.