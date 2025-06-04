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Регион
4 июня, 07:49
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«Архангел Спецназа»: Под Тёткино в Курской области идут бои

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Kharaim Pavlo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Kharaim Pavlo

Вооружённые силы Украины пытаются блокировать населённый пункт Тёткино в Курской области. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Архангел Спецназа». По его данным, украинские войска продолжают попытки закрепиться в приграничной зоне и развить наступление.

В районе Тёткино ВСУ ведут атаки сразу на нескольких направлениях. Цель украинских подразделений — сам населённый пункт, утверждает автор. По его словам, ВСУ стремятся отрезать удерживающую Тёткино российскую группировку от основных сил.

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Ранее прокуратура выяснила, что в результате вторжения ВСУ погибли 313 жителей Курской области, всего пострадали 794 человека, в том числе 26 детей. Судьба ещё почти 800 человек остаётся неизвестной.

Марина Фещенко
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