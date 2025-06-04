«Архангел Спецназа»: Под Тёткино в Курской области идут бои

Вооружённые силы Украины пытаются блокировать населённый пункт Тёткино в Курской области. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Архангел Спецназа». По его данным, украинские войска продолжают попытки закрепиться в приграничной зоне и развить наступление.

В районе Тёткино ВСУ ведут атаки сразу на нескольких направлениях. Цель украинских подразделений — сам населённый пункт, утверждает автор. По его словам, ВСУ стремятся отрезать удерживающую Тёткино российскую группировку от основных сил.