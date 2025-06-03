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3 июня, 10:01

«Так будет с каждым!» На видео сняли усеянное телами солдат ВСУ поле боя после попытки прорыва

Боец ВС РФ заснял тела солдат ВСУ на поле битвы у Тёткино в курском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Российские военные сняли на видео тела погибших украинских солдат, которые попытались прорваться на российскую территорию и закрепиться вблизи Тёткино Курской области. Об этом рассказали авторы проекта «Военкоры Русской весны», в распоряжении которых оказался ужасающий ролик. Видео редакция Life.ru не может опубликовать по этическим соображениям.

Видео снимает военнослужащий ВС РФ. Он идёт с телефоном по лесу и показывает на камеру уничтоженных солдат противника. Как сообщается, вражеский десант встретили мотострелковые отряды ВКС России и 56-й полк ВДВ группировки войск «Север». Несколько украинских солдат, которые не попали под российский огонь, в страхе бежали обратно в Сумскую область.

«Пытались зайти, закрепитьсяно не получилось. Лежат пацанчикитак будет с каждым», — говорит военнослужащий РФ за кадром.

Японские и колумбийские наёмники ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Японские и колумбийские наёмники ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Как сообщалось в конце мая, ВСУ готовят новую попытку прорыва в Курской области. Фиксируется скопление украинских военных и тяжёлой техники на территории Сумской области, примерно в 5 километрах от российской границы, напротив посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.

Татьяна Миссуми
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