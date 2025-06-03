«Так будет с каждым!» На видео сняли усеянное телами солдат ВСУ поле боя после попытки прорыва

Российские военные сняли на видео тела погибших украинских солдат, которые попытались прорваться на российскую территорию и закрепиться вблизи Тёткино Курской области. Об этом рассказали авторы проекта «Военкоры Русской весны», в распоряжении которых оказался ужасающий ролик. Видео редакция Life.ru не может опубликовать по этическим соображениям.

Видео снимает военнослужащий ВС РФ. Он идёт с телефоном по лесу и показывает на камеру уничтоженных солдат противника. Как сообщается, вражеский десант встретили мотострелковые отряды ВКС России и 56-й полк ВДВ группировки войск «Север». Несколько украинских солдат, которые не попали под российский огонь, в страхе бежали обратно в Сумскую область.

«Пытались зайти, закрепиться — но не получилось. Лежат пацанчики — так будет с каждым», — говорит военнослужащий РФ за кадром.