Японские и колумбийские наёмники ВСУ попытались прорваться в Курскую область
В Курскую область в рядах ВСУ пытались прорваться наёмники из Японии и Колумбии
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
В Курской области была пресечена попытка прорыва, предпринятая украинскими военными с участием иностранных наёмников из Колумбии и Японии. Об этом сообщают представители российской группировки войск «Север».
Информация об участии японских и колумбийских наёмников в районах Тёткино и Глушково была получена от украинского военнослужащего, взятого в плен.
А ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о начале российского наступления в Запорожской области. По его словам, ВС РФ концентрируют свои силы на нескольких направлениях, включая Покровское, Дзержинское, Лиманское и Новопавловское.