В Курской области была пресечена попытка прорыва, предпринятая украинскими военными с участием иностранных наёмников из Колумбии и Японии. Об этом сообщают представители российской группировки войск «Север».

Информация об участии японских и колумбийских наёмников в районах Тёткино и Глушково была получена от украинского военнослужащего, взятого в плен.