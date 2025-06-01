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Опубликовано 1 июня 2025, 11:50
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Японские и колумбийские наёмники ВСУ попытались прорваться в Курскую область

В Курскую область в рядах ВСУ пытались прорваться наёмники из Японии и Колумбии

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

В Курской области была пресечена попытка прорыва, предпринятая украинскими военными с участием иностранных наёмников из Колумбии и Японии. Об этом сообщают представители российской группировки войск «Север».

Информация об участии японских и колумбийских наёмников в районах Тёткино и Глушково была получена от украинского военнослужащего, взятого в плен.

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А ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о начале российского наступления в Запорожской области. По его словам, ВС РФ концентрируют свои силы на нескольких направлениях, включая Покровское, Дзержинское, Лиманское и Новопавловское.

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Мария Любицкая
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