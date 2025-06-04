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Регион
4 июня, 09:13

Атака на Рыльск: ВСУ ночью подожгли дома спящих курян и ударили в башню

Хинштейн: Во время ночной атаки украинских ВС по Рыльску пострадала женщина

Последствия атаки БПЛА Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия атаки БПЛА Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на дачные участки в городе Рыльске Курской области пострадала женщина. Её уже доставили в областное медицинское учреждение. Эту информацию предоставил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Пожар после прилёта БПЛА. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Пожар после прилёта БПЛА. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырёх дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен»,написал он в своём телеграм-канале.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает, и ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Хинштейн пояснил, что ВСУ накануне ударили двумя дронами по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Кроме того, после удара беспилотника сгорело частное строение. По его сведениям, жители из дома в Тереховке успели эвакуироваться, пострадавших нет.

«Враг не оставляет попыток запугать людей! Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны и берегите себя!», — призвал он.

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Ранее Life.ru сообщал, что во время ночной атаки украинской армии беспилотниками по городу Рыльску в Курской области загорелся частный дом. Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько дронов над регионом.

Владимир Озеров
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