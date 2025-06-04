Атака на Рыльск: ВСУ ночью подожгли дома спящих курян и ударили в башню

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на дачные участки в городе Рыльске Курской области пострадала женщина. Её уже доставили в областное медицинское учреждение. Эту информацию предоставил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Пожар после прилёта БПЛА. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырёх дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен», — написал он в своём телеграм-канале.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает, и ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Хинштейн пояснил, что ВСУ накануне ударили двумя дронами по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Кроме того, после удара беспилотника сгорело частное строение. По его сведениям, жители из дома в Тереховке успели эвакуироваться, пострадавших нет.

«Враг не оставляет попыток запугать людей! Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны и берегите себя!», — призвал он.