Частный дом загорелся после удара БПЛА по Рыльску в Курской области
Пожар в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Атака беспилотников ВСУ на Курскую область обернулась серьёзным пожаром. Инцидент произошёл в Рыльске, где БПЛА ударил по частному дому. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание», — написал врио губернатора.
Пожар после атаки БПЛА в Рыльске. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
К счастью, в результате удара и последующего пожара из людей никто не погиб и не пострадал.
Перед этим о массированной атаке БПЛА на Херсонскую область в ночь на 3 июня сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате атаки паропало электричество в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах.