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2 июня, 21:24

Частный дом загорелся после удара БПЛА по Рыльску в Курской области

Пожар в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Пожар в Рыльске. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Атака беспилотников ВСУ на Курскую область обернулась серьёзным пожаром. Инцидент произошёл в Рыльске, где БПЛА ударил по частному дому. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание»,написал врио губернатора.

Пожар после атаки БПЛА в Рыльске. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

К счастью, в результате удара и последующего пожара из людей никто не погиб и не пострадал.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Перед этим о массированной атаке БПЛА на Херсонскую область в ночь на 3 июня сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате атаки паропало электричество в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах.

Лия Мурадьян
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