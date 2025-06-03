Частный дом загорелся после удара БПЛА по Рыльску в Курской области

Атака беспилотников ВСУ на Курскую область обернулась серьёзным пожаром. Инцидент произошёл в Рыльске, где БПЛА ударил по частному дому. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание», — написал врио губернатора.

Пожар после атаки БПЛА в Рыльске. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

К счастью, в результате удара и последующего пожара из людей никто не погиб и не пострадал.