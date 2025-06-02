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Регион
2 июня, 20:49

Сальдо сообщил о массированной атаке БПЛА на Херсонскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Херсонская область подверглась массированной атаке ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По данным властей, регион атакуют БПЛА самолётного типа.

«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Боец подразделения «Орлан» ранен при атаке ВСУ в Белгородской области
Боец подразделения «Орлан» ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, электроснабжение пропало в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах. В ряде районов продолжает действовать ракетная опасность.

Как сообщал Life.ru, в Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю.

Лия Мурадьян
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