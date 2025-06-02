Сальдо сообщил о массированной атаке БПЛА на Херсонскую область

Херсонская область подверглась массированной атаке ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По данным властей, регион атакуют БПЛА самолётного типа.

«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, электроснабжение пропало в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах. В ряде районов продолжает действовать ракетная опасность.