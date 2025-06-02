Сальдо сообщил о массированной атаке БПЛА на Херсонскую область
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Херсонская область подверглась массированной атаке ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По данным властей, регион атакуют БПЛА самолётного типа.
«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Как уточнил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, электроснабжение пропало в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах. В ряде районов продолжает действовать ракетная опасность.
Как сообщал Life.ru, в Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю.