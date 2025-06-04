ВСУ получат 100 тысяч британских дронов после атаки на военные аэродромы России

Согласно заявлению Министерства обороны Великобритании, Лондон принял решение значительно увеличить объёмы поставок дронов Украине – в десять раз по сравнению с предыдущим годом. Планируется передать Киеву 100 тысяч беспилотников к концу нынешнего финансового года, который завершится в апреле 2026 года.

Стоимость этих запланированных поставок составляет £350 миллионов (что эквивалентно примерно $473 миллионам). Эта сумма является частью более крупной инициативы по оказанию военной помощи Украине, общий объём которой достигает £4,5 миллиарда (превышает $6 миллиардов).

Ожидается также, что на заседании контактной группы по обороне Украины, которое пройдет 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, министр обороны Великобритании Джон Хили объявит о других мерах поддержки. В частности, он сообщит, что с начала года его страна уже поставила Киеву 140 тысяч артиллерийских снарядов и что в 2025 году будет дополнительно выделено £247 миллионов (около $334 миллионов) на программы подготовки украинских военнослужащих.