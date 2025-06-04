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4 июня, 03:25

Госдеп: США надеются, что переговоры по Украине не растянутся на годы

Госдепартамент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Госдепартамент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Van Scyoc

Власти США надеются, что переговоры между Россией и Украиной приведут к результатам и не затянутся на годы. Об этом на брифинге сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — отметила Брюс.

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Она также подчеркнула, что американскому президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки». По словам Брюс, если переговоры приводят к прогрессу, «тогда дело движется вперёд и вы действительно можете изменить ситуацию».

Напомним, после второго раунда переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной Трамп выразил оптимизм. По данным Белого дома, американский лидер активно участвует в этом процессе и «усердно работает» над достижением договорённостей.

Лия Мурадьян
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