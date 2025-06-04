Госдеп: США надеются, что переговоры по Украине не растянутся на годы

Власти США надеются, что переговоры между Россией и Украиной приведут к результатам и не затянутся на годы. Об этом на брифинге сообщила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — отметила Брюс.

Она также подчеркнула, что американскому президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки». По словам Брюс, если переговоры приводят к прогрессу, «тогда дело движется вперёд и вы действительно можете изменить ситуацию».