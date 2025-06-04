Россия не рассматривает замену Стамбула как площадки переговоров с Украиной
Грушко: Стамбул останется площадкой переговоров между Россией и Украиной
Стамбул останется площадкой переговоров между Россией и Украиной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подтвердил, что вопрос о переносе переговорной площадки из Стамбула не обсуждается. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ — Прим. Life.ru) совершенно чётко выразил нашу точку зрения. Стамбул — это такая площадка, где уже накоплен определённый опыт общения», — сказал Грушко.
Напомним, что 2 июня в турецком мегаполисе состоялся второй раунд прямых российско-украинских переговоров, продолжавшийся немногим более часа. В ходе общения стороны обменялись документами с предложениями по урегулированию конфликта, при этом российская делегация передала украинским коллегам для изучения свой вариант меморандума, текст которого ранее был опубликован Life.ru.