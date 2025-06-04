Россия не рассматривает замену Стамбула как площадки переговоров с Украиной

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подтвердил, что вопрос о переносе переговорной площадки из Стамбула не обсуждается. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Сергей Викторович Лавров (глава МИД РФ — Прим. Life.ru) совершенно чётко выразил нашу точку зрения. Стамбул — это такая площадка, где уже накоплен определённый опыт общения», — сказал Грушко.