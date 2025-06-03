«Пришли подготовленными»: Фидан раскрыл детали встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле
Фидан: РФ и Украина были нацелены на результат на стамбульских переговорах
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alexandros Michailidis
Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил конструктивный характер переговоров между российскими и украинскими представителями, состоявшихся 2 июня в Стамбуле. По его словам, стороны были «в полной боевой готовности».
«Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат», — сказал Фидан в интервью гостелеканалу TRT Haber.
По словам Фидана, стороны не проявляли слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего. Ведь все уже понимают свои позиции, которые пытаются продвигать. Он добавил, что неважно, где именно проходят переговоры, а важен сам факт продолжения диалога.
Ранее стало известно, что именно Фидан стал посредником для встречи Владимира Мединского и Рустема Умерова, возглавляющих дипломатические делегации России и Украины. Какие именно вопросы обсуждались и к каким договорённостям стороны пришли, не уточняется. Однако эта беседа сыграла ключевую роль в формировании конструктивной повестки последующих переговоров полных групп делегаций.