Стал известен настрой Трампа по Украине после второго раунда переговоров в Стамбуле
Белый дом: Трамп настроен оптимистично относительно урегулирования по Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. По её словам, американский лидер лично активно участвует в этом процессе и «усердно работает» над достижением договорённостей.
«Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остаётся позитивен относительно прогресса, который мы видим», — сообщила она журналистам на брифинге.
Напомним, что накануне прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского. Кроме того, стали известны все пункты российского меморандума. В Кремле отметили, что от переговоров в Стамбуле не стоит ждать немедленных и прорывных решений.
Ранее посол Америки в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак заявил, что Трамп достиг предела своего терпения по поводу украинского конфликта. В Белом доме отметили, что американский лидер выразил готовность к организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако он подчёркивает важность двусторонних переговоров между Москвой и Киевом.