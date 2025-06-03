Стал известен настрой Трампа по Украине после второго раунда переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. По её словам, американский лидер лично активно участвует в этом процессе и «усердно работает» над достижением договорённостей.

«Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остаётся позитивен относительно прогресса, который мы видим», — сообщила она журналистам на брифинге.