Раскрыта причина молчания Трампа об атаке дронов на Россию
Axios: Трамп молчит об атаке дронов ВСУ на Россию, считая её происками врагов
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Президент США Дональд Трамп воздерживается от комментариев по поводу атаки украинских дронов на Россию, поскольку он и его команда рассматривают эту операцию Киева как результат деятельности своих политических оппонентов, представителей так называемого «глубинного государства» и бывшей администрации демократов. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на влиятельных сторонников президента.
«Некоторые влиятельные лица выразили подозрения и гнев по поводу того, что Киев не проинформировал президента об операции заранее. В лучшем случае они расценили нападение как контрпродуктивное для зарождающихся мирных переговоров; в худшем — они опасались попытки Украины и американских деятелей «глубинного государства» ещё больше втянуть США в конфликт», — отмечается в материале.
Портал также цитирует заявление видного сторонника Трампа Джека Пособеца, который потребовал от администрации расследовать возможную причастность экс-президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии к атаке украинских беспилотников.
Ранее в Белом доме раскрыли первую реакцию главы Штатов на атаку российских аэродромов. Как заявила пресс-секретарь администрации президента США, политик после этого призвал к скорейшему завершению конфликта.
Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку на российские военные аэродромы в пяти регионах РФ. Беспилотники, обнаруженные в Иркутской и Мурманской областях, перевозили в грузовиках с фальшивой крышей. Правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева — владельца этих фур, ранее работавшего диджеем и поддерживавшего украинских музыкантов. На фоне расследования атаки США предупредили о возможном ответе России. По данным военкоров, российские войска нанесли ракетный удар по штабу СБУ в Сумах, где, вероятно, находилось командование ВСУ.