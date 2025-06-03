Раскрыта причина молчания Трампа об атаке дронов на Россию

Президент США Дональд Трамп воздерживается от комментариев по поводу атаки украинских дронов на Россию, поскольку он и его команда рассматривают эту операцию Киева как результат деятельности своих политических оппонентов, представителей так называемого «глубинного государства» и бывшей администрации демократов. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на влиятельных сторонников президента.

«Некоторые влиятельные лица выразили подозрения и гнев по поводу того, что Киев не проинформировал президента об операции заранее. В лучшем случае они расценили нападение как контрпродуктивное для зарождающихся мирных переговоров; в худшем — они опасались попытки Украины и американских деятелей «глубинного государства» ещё больше втянуть США в конфликт», — отмечается в материале.

Портал также цитирует заявление видного сторонника Трампа Джека Пособеца, который потребовал от администрации расследовать возможную причастность экс-президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии к атаке украинских беспилотников.