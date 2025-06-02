В Белом доме раскрыли первую реакцию Трампа на атаку российских аэродромов
Белый дом: Трамп после атак на аэродромы РФ призвал к завершению конфликта
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о реакции президента США Дональда Трампа на удары Украины по российским авиабазам. Она отметила, что Трамп настаивает на завершении конфликта между Россией и Украиной.
«Реакция [Трампа] заключается в том, что этой войне нужно положить конец», — заявила Ливитт.
Трамп хочет, чтобы конфликт завершился за столом переговоров, он ясно дал об этом понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке, добавила представитель Белого дома на брифинге.
Как сообщал Life.ru, украинец Артём Тимофеев, возможно связанный с дроновой атакой в Челябинске, уехал из города за несколько дней до случившегося. Предположительно, ему принадлежали грузовики, которые использовали для запуска беспилотников.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны, который использовали для атаки на Сибирь, замаскировали в фуре: их спрятали в крыше под фальшивым потолком.