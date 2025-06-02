В Белом доме раскрыли первую реакцию Трампа на атаку российских аэродромов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о реакции президента США Дональда Трампа на удары Украины по российским авиабазам. Она отметила, что Трамп настаивает на завершении конфликта между Россией и Украиной.

«Реакция [Трампа] заключается в том, что этой войне нужно положить конец», — заявила Ливитт.

Трамп хочет, чтобы конфликт завершился за столом переговоров, он ясно дал об этом понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке, добавила представитель Белого дома на брифинге.