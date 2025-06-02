Владелец фур с дронами скрылся вместе с женой ещё до атаки
Mash: Владелец фур с дронами сбежал из Челябинска вместе с женой до атаки
Артём Тимофеев. Обложка © VK / Артём Тимофеев
Уроженец Донецка Артём Тимофеев, который может быть связан с атакой дронов на Россию 1 июня, покинул Челябинск, где проживал, за несколько дней до происшествия. Предварительно, ему принадлежали грузовики, использовавшиеся для запуска беспилотников.
Как сообщает Mash, Артём и его жена Екатерина перебрались из Киева в Миасс Челябинской области в 2018 году. Причиной переезда стал бизнес отца Тимофеева, занимавшегося зерном в российском регионе, — сын решил присоединиться к нему.
Позже пара переехала в Екатеринбург, а затем — в Челябинск. Екатерина работала тату-мастером в салоне «Мастерская 9099». На родине она занималась дизайном одежды и писала эротическую прозу. Её сын от предыдущих отношений остался на Украине.
Несмотря на получение российского гражданства пару лет назад, супруги продолжали называть себя украинскими патриотами. Они открыто критиковали спецоперацию и выражали беспокойство за родных, оставшихся в Украине, но сами не планировали возвращаться.
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках расследования массовой атаки беспилотников на российские аэродромы разыскивается 37-летний уроженец Донецка Артём Тимофеев. По предварительным данным, он мог быть владельцем грузовиков, с которых запускались дроны. Мужчина профессионально занимался музыкой — работал диджеем и поддерживал украинские музыкальные коллективы.
Как сообщал Life.ru, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы РФ в пяти регионах. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы в фуре: их спрятали в крыше контейнеров под фальшивым потолком.