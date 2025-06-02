Владелец фур с дронами скрылся вместе с женой ещё до атаки

Уроженец Донецка Артём Тимофеев, который может быть связан с атакой дронов на Россию 1 июня, покинул Челябинск, где проживал, за несколько дней до происшествия. Предварительно, ему принадлежали грузовики, использовавшиеся для запуска беспилотников.

Как сообщает Mash, Артём и его жена Екатерина перебрались из Киева в Миасс Челябинской области в 2018 году. Причиной переезда стал бизнес отца Тимофеева, занимавшегося зерном в российском регионе, — сын решил присоединиться к нему.

Позже пара переехала в Екатеринбург, а затем — в Челябинск. Екатерина работала тату-мастером в салоне «Мастерская 9099». На родине она занималась дизайном одежды и писала эротическую прозу. Её сын от предыдущих отношений остался на Украине.