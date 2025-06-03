В США готовят Киев к мощному «‎удару возмездия» из-за налёта дронов из «‎фур смерти» на аэродромы России

Недавняя массированная атака FPV-дронов на аэродромы в российских городах, приписываемая украинским силам, вряд ли вынудит Москву свернуть наступательные операции на территории Украины. К такому выводу приходит американское издание The New York Times.

Газета подчёркивает, что единичный эпизод подобного масштаба не способен вынудить Кремль сократить темп или масштаб своих военных действий. Такой удар недостаточен для кардинального изменения российской военной стратегии. Более того, источники NYT среди американских официальных лиц ожидают «значительный ответный удар» со стороны российских вооружённых сил, предвидя дальнейшую эскалацию конфликта.