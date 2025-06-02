В США открестились от снабжения ВСУ разведданными для ударов по военным аэродромам России
CBS: США не передавали Киеву разведданные для ударов по РФ и не знали об атаках
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Соединённые штаты Америки (США) не предоставляли Украине разведывательные данные для проведения террористической атаки на российские аэродромы. Об этом заявила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X заявила, ссылаясь на источники в американской администрации.
«США не делились с Зеленским и его командой разведданными для операции «Паутина», — написала она.
По словам собеседника журналистки, Украина получила всю информацию самостоятельно. Кроме того, по данным телеканал CBS, администрация президента Дональда Трампа в целом не была осведомлена о предстоящих киевских атаках по Мурманской, Иркутской и другим регионам России.
«Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили CBS в воскресенье, что Белый дом не знал о предстоящей атаке», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июня киевский режим осуществил теракт с использованием FPV-дронов против военных аэродромов в пяти регионах. В ведомстве отметили, что атаки на аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были полностью отражены. При этом в Мурманской и Иркутской областях несколько единиц авиационной техники загорелись. В Британии сообщили, что Украина этой атакой провоцирует Россию на жёсткие и импульсивные ответные меры, поскольку Киеву уже нечего терять. Осудили Киев уже представители нескольких стран, среди которых Польша, Ирландия и США.