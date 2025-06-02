Соединённые штаты Америки (США) не предоставляли Украине разведывательные данные для проведения террористической атаки на российские аэродромы. Об этом заявила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X заявила, ссылаясь на источники в американской администрации.

«США не делились с Зеленским и его командой разведданными для операции «Паутина», — написала она.

По словам собеседника журналистки, Украина получила всю информацию самостоятельно. Кроме того, по данным телеканал CBS, администрация президента Дональда Трампа в целом не была осведомлена о предстоящих киевских атаках по Мурманской, Иркутской и другим регионам России.