«Гвоздь в его гроб»: Ближайший союзник прочит Зеленскому конец из-за «фур смерти»
МР: Атака ВСУ «Паутина» по аэродромам России станет «гвоздём в гроб Зеленского»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Украинская операция «Паутина», в рамках которой ВСУ атаковали российские аэродромы, может стать «гвоздём в гроб Владимира Зеленского». Согласно военной доктрине РФ, любая атака на инфраструктуру ядерного сдерживания моментально становится поводом для применения ядерного оружия, но использует ли Москва его — неизвестно. Главное, что после подобных ударов решительность к таким действиям у Кремля возросла, сообщает польское издание Myśl Polska.
«Удар украинскими беспилотниками по аэродромам в глубине России, где базируется стратегическая авиация — это серьёзный шаг Киева к эскалации конфликта. Операцию «Паутина» готовили полтора года. Сейчас она может стать гвоздём в гроб самого Зеленского», — пишет автор статьи.
Кроме того, есть большая вероятность, что сама киевская операция придумана не Владимиром Зеленским и его приспешниками. Есть предположения, что удары были спланированы совместно с президентом США Дональдом Трампом, хотя в Штатах эту информацию не подтвердили, отмечает польский аналитик.
С другой стороны, украинские удары могут чётко признать, что те самые слова Киева о мире — несерьёзны. Своими атакам Незалежная также бьёт и по переговорам с Россией, и по всему мирному процессу в целом, считаю в Польше. События сегодня могут лишь переломить ситуацию и пойти против самой Украины. Однажды Дональд Трамп уже заявлял, что глава киевского режима своими действиями провоцирует начало Третьей мировой войны. Теперь американский президент получил доказательство, что был прав.
Напомним, что 1 июня украинские силы провели скоординированную атаку на российские военные аэродромы, используя замаскированные в грузовике беспилотники. Владимир Зеленский взял на себя ответственность за эту операцию. В ответ на это, США выразили опасения о неминуемом ответе со стороны России. Сегодня поступили сообщения от военных корреспондентов о ракетном ударе российских войск по штабу СБУ в Сумах, где, предположительно, находилось командование ВСУ. Официального подтверждения от Министерства обороны РФ пока не поступало, однако на территории Украины с утра звучат сирены воздушной тревоги.