Украинская операция «Паутина», в рамках которой ВСУ атаковали российские аэродромы, может стать «гвоздём в гроб Владимира Зеленского». Согласно военной доктрине РФ, любая атака на инфраструктуру ядерного сдерживания моментально становится поводом для применения ядерного оружия, но использует ли Москва его — неизвестно. Главное, что после подобных ударов решительность к таким действиям у Кремля возросла, сообщает польское издание Myśl Polska.

«Удар украинскими беспилотниками по аэродромам в глубине России, где базируется стратегическая авиация — это серьёзный шаг Киева к эскалации конфликта. Операцию «Паутина» готовили полтора года. Сейчас она может стать гвоздём в гроб самого Зеленского», — пишет автор статьи.

Кроме того, есть большая вероятность, что сама киевская операция придумана не Владимиром Зеленским и его приспешниками. Есть предположения, что удары были спланированы совместно с президентом США Дональдом Трампом, хотя в Штатах эту информацию не подтвердили, отмечает польский аналитик.