Трампа просят срочно позвонить Путину из-за риска ядерной войны после приказа Зеленского
Профессор Дизен: Атака ВСУ на российские аэродромы ведёт к ядерной войне с НАТО
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Украинская атака на российские аэродромы может привести к ядерному столкновению Москвы с Североатлантическим альянсом. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведёт всё ближе к ядерной войне между НАТО и Россией», — указал эксперт.
Дизен также призвал американского лидера Дональда Трампа незамедлительно связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы потушить риск ужасающего столкновения.
Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июня киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов против военных аэродромов в пяти регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были полностью отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях несколько единиц авиационной техники загорелись. В Лондоне заявили, что эта ВСУ провоцируют Россию на жёсткие и импульсивные ответные действия, поскольку у Киева уже практически нет ничего, что можно было бы потерять. Осуждение в адрес Киева высказали представители ряда стран, включая Польшу, Ирландию и США.