Трампа просят срочно позвонить Путину из-за риска ядерной войны после приказа Зеленского

Украинская атака на российские аэродромы может привести к ядерному столкновению Москвы с Североатлантическим альянсом. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведёт всё ближе к ядерной войне между НАТО и Россией», — указал эксперт.