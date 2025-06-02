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Регион
Опубликовано 2 июня 2025, 08:12
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Трампа просят срочно позвонить Путину из-за риска ядерной войны после приказа Зеленского

Профессор Дизен: Атака ВСУ на российские аэродромы ведёт к ядерной войне с НАТО

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Украинская атака на российские аэродромы может привести к ядерному столкновению Москвы с Североатлантическим альянсом. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Внезапная атака на российские аэродромы — это огромная эскалация, которая ведёт всё ближе к ядерной войне между НАТО и Россией», — указал эксперт.

Дизен также призвал американского лидера Дональда Трампа незамедлительно связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы потушить риск ужасающего столкновения.

В США открестились от снабжения ВСУ разведданными для ударов по военным аэродромам России
В США открестились от снабжения ВСУ разведданными для ударов по военным аэродромам России

Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июня киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов против военных аэродромов в пяти регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были полностью отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях несколько единиц авиационной техники загорелись. В Лондоне заявили, что эта ВСУ провоцируют Россию на жёсткие и импульсивные ответные действия, поскольку у Киева уже практически нет ничего, что можно было бы потерять. Осуждение в адрес Киева высказали представители ряда стран, включая Польшу, Ирландию и США.

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Наталья Афонина
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