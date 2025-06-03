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Регион
3 июня, 07:38
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Сирены взвыли по всей Украине после «‎паучьей атаки» на военные аэродромы России

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

На всей территории Незалежной во вторник, 3 июня, была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно благодаря данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно информации ресурса, сигнал тревоги прозвучал почти одновременно во всех регионах страны, примерно в 09:50.

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Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти российских регионах. В том числе, БПЛА ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны были спрятаны в фуре – в крыше контейнеров под фальшивым потолком. Зеленский уже взял на себя ответственность за атаки по российским аэродромам. Генерал ФСБ разоблачил его враньё о «‎паучьей атаке».

Наталья Афонина
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