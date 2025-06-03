Сирены взвыли по всей Украине после «паучьей атаки» на военные аэродромы России
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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На всей территории Незалежной во вторник, 3 июня, была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно благодаря данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно информации ресурса, сигнал тревоги прозвучал почти одновременно во всех регионах страны, примерно в 09:50.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти российских регионах. В том числе, БПЛА ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны были спрятаны в фуре – в крыше контейнеров под фальшивым потолком. Зеленский уже взял на себя ответственность за атаки по российским аэродромам. Генерал ФСБ разоблачил его враньё о «паучьей атаке».