Украинские силы предприняли беспрецедентную атаку дронами на российские аэродромы, охватив Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области. Владимир Зеленский назвал эту операцию «Паутина», утверждая, что её подготовка заняла около полутора лет. Это высказывание поставил под сомнение отставной генерал ФСБ Александр Михайлов, слова которого приводит «Царьград».

По его словам, столь длительная подготовка такой диверсии крайне неэффективна: чем меньше людей посвящены в детали и чем короче срок планирования, тем выше шансы на успех. Офицер уверен, что за «‎паучьей атакой» стоит не Киев, а его западные союзники.

«Заявлено, что операция готовилась полтора года, я сомневаюсь в этом. Потому что, когда готовишь операцию, ты привязываешь её к конкретному времени и месту. Ты не можешь предугадать, что будет через год и будет ли возможность осуществить её. Поэтому чем меньше людей знают об операции, чем меньше советуются с западными партнёрами, тем больше эффективность операции», — отметил Михайлов.