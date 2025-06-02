Генерал ФСБ разоблачил враньё Зеленского о «паучьей атаке» на военные аэродромы России
Генерал ФСБ Михайлов: Зеленский солгал, что операцию «Паутина» готовили 1,5 года
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Украинские силы предприняли беспрецедентную атаку дронами на российские аэродромы, охватив Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области. Владимир Зеленский назвал эту операцию «Паутина», утверждая, что её подготовка заняла около полутора лет. Это высказывание поставил под сомнение отставной генерал ФСБ Александр Михайлов, слова которого приводит «Царьград».
По его словам, столь длительная подготовка такой диверсии крайне неэффективна: чем меньше людей посвящены в детали и чем короче срок планирования, тем выше шансы на успех. Офицер уверен, что за «паучьей атакой» стоит не Киев, а его западные союзники.
«Заявлено, что операция готовилась полтора года, я сомневаюсь в этом. Потому что, когда готовишь операцию, ты привязываешь её к конкретному времени и месту. Ты не можешь предугадать, что будет через год и будет ли возможность осуществить её. Поэтому чем меньше людей знают об операции, чем меньше советуются с западными партнёрами, тем больше эффективность операции», — отметил Михайлов.
Владимир Зеленский давно утратил самостоятельность в принятии ключевых военных решений. Операция «Паутина», по мнению генерала, служит ярким доказательством способности западных партнёров действовать нешаблонно, прибегая к нестандартным формам диверсий. Недооценивать их способности не следует, подчеркнул Михайлов.
Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы РФ в пяти регионах. В том числе, беспилотники ударили по военной части в посёлке Средний Иркутской области. Дроны, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы в фуре: их спрятали в крыше контейнеров под фальшивым потолком. Зеленский уже взял на себя ответственность за атаки по российским аэродромам. В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого отношения к произошедшему.