Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими действиями демонстрирует нежелание искать пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

По его словам, украинская сторона при поддержке «воинственных сил» Евросоюза и французского лидера Эммануэля Макрона организовала масштабную операцию, включая удары по территории Сибири, втайне от Соединённых Штатов и американского лидера Дональда Трампа.

«Операция «Паутина» готовилась полтора года, что явно указывает на помощь агрессивных иностранных государств», — написал Филиппо.