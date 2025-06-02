Политик Филиппо: Зеленский своими действиями показал, что не хочет мира
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nicolas Economou
Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими действиями демонстрирует нежелание искать пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
По его словам, украинская сторона при поддержке «воинственных сил» Евросоюза и французского лидера Эммануэля Макрона организовала масштабную операцию, включая удары по территории Сибири, втайне от Соединённых Штатов и американского лидера Дональда Трампа.
«Операция «Паутина» готовилась полтора года, что явно указывает на помощь агрессивных иностранных государств», — написал Филиппо.
Политик добавил, что подобные действия препятствуют проведению мирных переговоров и делают диалог невозможным. По его мнению, в продолжении конфликта заинтересованы лично Зеленский и европейские чиновники. Лидер «Патриотов» призвал Францию к немедленному выходу из конфликта, прекращению поставок вооружения и отказу от отправки военнослужащих на Украину.
Ранее Владимир Зеленский взял ответственность за теракт против аэродромов России. В своём аккаунте в соцсети X он сообщил, что данная операция, разработанная и осуществленная украинскими силами, стала «самой дальнобойной». Напомним, что Министерство обороны РФ заявило о совершённом киевским режимом теракте с применением FPV-дронов против аэродромов, расположенных в ряде российских регионов.