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3 июня, 10:49

Песков: От переговоров в Стамбуле не стоит ждать немедленных решений

Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Переговоры России и Украины в Стамбуле не предполагают прорывных и немедленных решений. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив при этом, что делегациям удалось достичь в Стамбуле важных договорённостей, которые будут реализованы.

«Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений, прорывов здесь было бы неверным. Были достигнуты определённые договоренности в Стамбуле, они важны — действительно, в первую очередь все-таки люди [должны защищаться соглашениями]. Эти договорённости будут реализовываться», — пояснил спикер Кремля.

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Также Дмитрий Песков прокомментировал вопрос трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой и Владимиром Зеленским. По словам спикера Кремля, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.

Александр Юнашев
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