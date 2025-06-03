Песков: От переговоров в Стамбуле не стоит ждать немедленных решений
Переговоры в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Переговоры России и Украины в Стамбуле не предполагают прорывных и немедленных решений. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив при этом, что делегациям удалось достичь в Стамбуле важных договорённостей, которые будут реализованы.
«Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений, прорывов здесь было бы неверным. Были достигнуты определённые договоренности в Стамбуле, они важны — действительно, в первую очередь все-таки люди [должны защищаться соглашениями]. Эти договорённости будут реализовываться», — пояснил спикер Кремля.
Также Дмитрий Песков прокомментировал вопрос трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой и Владимиром Зеленским. По словам спикера Кремля, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.