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Регион
3 июня, 10:46

Кремль оценил работу Мединского на переговорах с Украиной в Стамбуле

Песков заявил, что работа Мединского только начинается

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу Владимира Мединского, который является помощником президента и возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. На брифинге представитель Кремля отметил, что работа только начинается, и уже само наличие таких должностей говорит о многом.

«Работа только началась, Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию — само по себе это уже говорящие должности», — сказал Песков.

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Ранее Life.ru сообщал, что американский журналист испугался брать интервью у Мединского в Стамбуле. Он долго обсуждал ситуацию с редакцией, затем провёл около минуты в автомобиле главы делегации РФ, но в итоге вышел и поспешно удалился.

Александр Юнашев
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