Кремль оценил работу Мединского на переговорах с Украиной в Стамбуле
Песков заявил, что работа Мединского только начинается
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу Владимира Мединского, который является помощником президента и возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. На брифинге представитель Кремля отметил, что работа только начинается, и уже само наличие таких должностей говорит о многом.
«Работа только началась, Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию — само по себе это уже говорящие должности», — сказал Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что американский журналист испугался брать интервью у Мединского в Стамбуле. Он долго обсуждал ситуацию с редакцией, затем провёл около минуты в автомобиле главы делегации РФ, но в итоге вышел и поспешно удалился.