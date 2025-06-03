Кремль оценил работу Мединского на переговорах с Украиной в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу Владимира Мединского, который является помощником президента и возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. На брифинге представитель Кремля отметил, что работа только начинается, и уже само наличие таких должностей говорит о многом.

«Работа только началась, Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию — само по себе это уже говорящие должности», — сказал Песков.