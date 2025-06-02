«Меня тяжело вывести»: Мединский рассказал о своём настрое на переговорах с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал представителям прессы, что выполняет свою работ «с нормальным деловым рабочим настроением». Руководитель российских переговорщиков добавил, что его очень сложно вывести из этого состояния.

«Я иду делать работу с нормальным деловым рабочим настроением. И вывести меня из этого настроения крайне тяжело любым событием. И обратно еду так же, с таким же хорошим деловым рабочим настроением. Чтобы работать», — пояснил глава делегации РФ.