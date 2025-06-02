Американский журналист испугался брать интервью у Мединского в Стамбуле

Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур «испугался» российскую делегацию в Стамбуле. Он сбежал с интервью с главой российской делегации Владимиром Мединским. Об этом сообщает RT.

«Мединский уважительно отнёсся к роли США в мирном процессе и предложил провести беседу в машине по дороге в аэропорт. Однако Люксмур в итоге отклонил это предложение», — говорится в публикации.