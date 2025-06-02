Американский журналист испугался брать интервью у Мединского в Стамбуле
RT: Журналист WSJ из США испугался брать интервью у Мединского в Стамбуле
Владимир Мединский в Стамбуле. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур «испугался» российскую делегацию в Стамбуле. Он сбежал с интервью с главой российской делегации Владимиром Мединским. Об этом сообщает RT.
«Мединский уважительно отнёсся к роли США в мирном процессе и предложил провести беседу в машине по дороге в аэропорт. Однако Люксмур в итоге отклонил это предложение», — говорится в публикации.
По имеющимся данным, журналист долго обсуждал ситуацию с редакцией WSJ. Затем он провёл около минуты в автомобиле Мединского. Но в итоге вышел и поспешно удалился.
Как сообщал Life.ru, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Владимир Мединский также отметил, что российская сторона получила от украинцев список из 339 детей, которые якобы незаконно попали на территорию России. Life.ru опубликовал полный текст заявления российского переговорщика.