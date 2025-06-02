Ермак из офиса Зеленского призвал к санкциям против России после переговоров
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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал к санкциям против Россией после нового раунда переговоров в Стамбуле. Об этом он заявил в соцсетях.
«Россияне делают всё, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас. Рациональность – это не о России», – написал он.
Меж тем именно Украина отвергла предложение России о временном прекращении огня. Причём главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал это в хамской манере, оскорбив делегацию РФ.
Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского, а также текст российского меморандума по урегулированию конфликта.