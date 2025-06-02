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2 июня, 19:36

Ермак из офиса Зеленского призвал к санкциям против России после переговоров

Обложка © ТАСС / ЕРА / IDA MARIE ODGAARD

Обложка © ТАСС / ЕРА / IDA MARIE ODGAARD

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал к санкциям против Россией после нового раунда переговоров в Стамбуле. Об этом он заявил в соцсетях.

«Россияне делают всё, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас. Рациональность – это не о России», – написал он.

Меж тем именно Украина отвергла предложение России о временном прекращении огня. Причём главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал это в хамской манере, оскорбив делегацию РФ.

Два варианта перемирия и вывод войск: Опубликован меморандум РФ по урегулированию конфликта на Украине
Два варианта перемирия и вывод войск: Опубликован меморандум РФ по урегулированию конфликта на Украине

Напомним, сегодня прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Делегации договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Life.ru публиковал полный текст заявления главы делегации РФ Владимира Мединского, а также текст российского меморандума по урегулированию конфликта.

Анастасия Никонорова
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