Ермак из офиса Зеленского призвал к санкциям против России после переговоров

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал к санкциям против Россией после нового раунда переговоров в Стамбуле. Об этом он заявил в соцсетях.

«Россияне делают всё, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас. Рациональность – это не о России», – написал он.