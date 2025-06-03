Трамп «достиг конца своего терпения» после переговоров в Стамбуле, заявил посол США

Президент США Дональд Трамп достиг предела своего терпения по поводу украинского конфликта. Об этом сообщил посол Америки в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак в интервью газете Star.

«Турция играет ключевую роль (в урегулировании конфликта на Украине, — Прим. Life.ru). Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает её важным посредником в налаживании диалога», — заметил американский дипломат.