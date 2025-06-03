Трамп «достиг конца своего терпения» после переговоров в Стамбуле, заявил посол США
Посол США Баррак: Трамп достиг конца своего терпения по конфликту на Украине
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Президент США Дональд Трамп достиг предела своего терпения по поводу украинского конфликта. Об этом сообщил посол Америки в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак в интервью газете Star.
«Турция играет ключевую роль (в урегулировании конфликта на Украине, — Прим. Life.ru). Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает её важным посредником в налаживании диалога», — заметил американский дипломат.
Томас Баррак также подчеркнул, что Трамп уже «достиг конца своего терпения» в отношении данного конфликта.
Дональду Трампу волноваться не стоит, ведь буквально вчера в Стамбуле завершился второй раунд российско-украинских переговоров, который длился чуть больше часа. В ходе встречи стороны договорились о взаимном обмене тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте от 18 до 25 лет по принципу «всех на всех». Позже также стало известно содержание российского меморандума по вопросам урегулирования конфликта.