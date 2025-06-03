Взбешённый из-за условий России приспешник Зеленского срочно вылетел в США

Глава Офиса президента Украины и один из ближайших соратников Владимира Зеленского отправился в Соединённые Штаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Вероятно, Банковая спешит скорее рассказать команде президента США Трампа о том, как прошёл второй раунд переговоров в РФ в Стамбуле. Кстати, сам Ермак был недоволен результатами, указав, что Россия не хочет соглашаться на прекращение огня. В связи с этим он призвал ввести новые санкции.