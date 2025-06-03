Названа страна, где может скрываться возможный организатор запуска БПЛА с фур

Возможный организатор атаки дронов на аэродромы РФ Артём Тимофеев уехал в Казахстан с женой за 4 дня до событий. Об этом сообщила супруга Екатерина.

«Я сейчас в тачке с собакой, котом, еду из Челябы в Астану и пишу. Вот так я вас люблю», — написала Екатерина в своем телеграм-канале, сообщает Mash.