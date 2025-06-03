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Регион
3 июня, 12:37
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Названа страна, где может скрываться возможный организатор запуска БПЛА с фур

Mash: Возможный организатор запуска БПЛА с фур скрывается в Казахстане

Артём Тимофеев в 2013 году. Обложка © VK / Артём Тимофеев

Артём Тимофеев в 2013 году. Обложка © VK / Артём Тимофеев

Возможный организатор атаки дронов на аэродромы РФ Артём Тимофеев уехал в Казахстан с женой за 4 дня до событий. Об этом сообщила супруга Екатерина.

«Я сейчас в тачке с собакой, котом, еду из Челябы в Астану и пишу. Вот так я вас люблю», — написала Екатерина в своем телеграм-канале, сообщает Mash.

Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева
Бизнесмен или диверсант: Тайная жизнь владельца фур с БПЛА Артёма Тимофеева

Напомним, что ВСУ 1 июня совершили масштабную атаку российских военных аэродромов в пяти регионах РФ. БПЛА, которые были замечены в Иркутской и Мурманской областях, прятали в крыше фуры под фальшивым потолком. В рамках расследования атаки беспилотников правоохранители разыскивают 37-летнего Артёма Тимофеева, владевшего грузовиками, которые, предположительно, использовались для запуска БПЛА. По имеющимся данным, подозреваемый ранее работал диджеем, поддерживал украинских музыкантов и Евромайдан.

Александра Мышляева
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