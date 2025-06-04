Атака БПЛА на Курскую область привела к пожару в Рыльске

ВСУ атаковали беспилотниками Рыльский район Курской области. На месте падения обломков одного из дронов начался пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сообщению местных жителей, несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23 часов 3 июня. По предварительным данным, системы ПВО сбили несколько БПЛА, в том числе FPV-дроны. В районе одного из жилых домов возникло возгорание.

Атака БПЛА на Рыльск. Видео © Telegram / SHOT

Официальная информация о возможных последствиях или пострадавших пока не поступала.