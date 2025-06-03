Юрист объяснил, как получить компенсацию за попадание БПЛА в квартиру

Граждане России могут получить денежную компенсацию при повреждении дома обломками БПЛА. Размер страховой выплаты достигает 35 млн рублей, рассказал юрист Степан Углов. По его словам, если у человека оформлена страховка на недвижимость, то в большинстве случаев компании уже включают в полис риск падения летательных аппаратов, в том числе беспилотников.

«Это значит, что если дрон повредил вашу квартиру, например, разбил окно, проломил крышу или вызвал пожар, это может считаться страховым случаем, тогда вам положена компенсация», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Углов дополнил, что страховка покрывает прямое падение БПЛА, его обломков или груза на квартиру, а также повреждение от взрывной волны, которая возникла при падении. Тем не менее все полисы включают подобные риски автоматически. Если в списке страховых рисков нет такого пункта, в данное случае компенсации придётся добиваться через суд, предупредил эксперт.

Юрист объяснил, что страховка покрывает конструктивные элементы, внутреннюю отделку, имущество и гражданскую ответственность, если при ударе пострадали, например, соседи. При этом размер выплаты зависит от стоимости жилья и выбранных опций. В частности, стены и перекрытия могут быть застрахованы на сумму от одного до 15 миллионов рублей, отделка инженерного оборудования – от 500 тысяч до пяти миллионов рублей, движимое имущество – от 50 тысяч до трёх миллионов рублей, уточнил специалист.

Углов дополнил, что гражданину в случае атаки беспилотника на квартиру следует подать в страховую компанию документы и ожидать ответа примерно три недели.