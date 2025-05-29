Семья в шоке: Life.ru публикует видео изнутри разгромленной взрывом БПЛА квартиры в Москве
Life.ru публикует видео последствий атаки дронов на ЖК на проспекте Вернадского
В повреждённой украинским беспилотником квартире в ЖК «Миракс Парк» в Москве уже начался ремонт. На данный момент строители практически закончили, хотя разрушения были внушительные — окно на 26-м этаже дома почти целиком вынесло. В распоряжении Life.ru оказалось видео изнутри повреждённой квартиры.
Повреждения и ремонт квартиры. Видео © Life.ru
По словам хозяйки, в результате ЧП никто не пострадал. Повреждения только фасадно-стекольные. Но семья пребывает в шоке, ведь дрон влетел прямо к кровати, где они в этот момент спали.
Последствия атаки беспилотника. Фото © Life.ru
«Мы потрясены, как оперативно реагируют службы. К нам на протяжении ночи приехали вообще все. У нас уже с утра начали делать ремонт», — сказала наша собеседница.
По её словам, прямо ночью осмотреть квартиру на проспекте Вернадского приехали сотрудники ЖКХ, департамента капремонта, префектуры и глава управления района.
Ночью мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации трёх беспилотников, двигавшихся в сторону Москвы. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны. По данным Life.ru, обломки сбитого беспилотника повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк». К счастью, обошлось без пострадавших и серьёзных повреждений.
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