Семья в шоке: Life.ru публикует видео изнутри разгромленной взрывом БПЛА квартиры в Москве

В повреждённой украинским беспилотником квартире в ЖК «Миракс Парк» в Москве уже начался ремонт. На данный момент строители практически закончили, хотя разрушения были внушительные — окно на 26-м этаже дома почти целиком вынесло. В распоряжении Life.ru оказалось видео изнутри повреждённой квартиры.

Повреждения и ремонт квартиры. Видео © Life.ru

По словам хозяйки, в результате ЧП никто не пострадал. Повреждения только фасадно-стекольные. Но семья пребывает в шоке, ведь дрон влетел прямо к кровати, где они в этот момент спали.

Последствия атаки беспилотника. Фото © Life.ru

«Мы потрясены, как оперативно реагируют службы. К нам на протяжении ночи приехали вообще все. У нас уже с утра начали делать ремонт», — сказала наша собеседница.