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28 мая, 23:22

Обломки сбитого беспилотника задели дом на юго-западе Москвы

Собянин: Пострадавших в доме на проспекте Вернадского от обломков БПЛА нет

Обломки сбитого украинского беспилотника повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк» на юго-западе Москвы. По данным мэра столицы Сергея Собянина, серьёзных повреждений и пострадавших нет.

«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — написал Собянин в телеграм-канале.

Дом на юго-западе Москвы получил повреждения от обломков сбитого БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Дом на юго-западе Москвы получил повреждения от обломков сбитого БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

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Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации трёх беспилотников, двигавшихся в сторону Москвы. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Обложка © Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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