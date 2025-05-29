Обломки сбитого беспилотника задели дом на юго-западе Москвы
Собянин: Пострадавших в доме на проспекте Вернадского от обломков БПЛА нет
Обломки сбитого украинского беспилотника повредили облицовку дома в ЖК «Миракс Парк» на юго-западе Москвы. По данным мэра столицы Сергея Собянина, серьёзных повреждений и пострадавших нет.
«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — написал Собянин в телеграм-канале.
Дом на юго-западе Москвы получил повреждения от обломков сбитого БПЛА. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.
Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации трёх беспилотников, двигавшихся в сторону Москвы. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.
Обложка © Telegram / SHOT