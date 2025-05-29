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Регион
28 мая, 23:14

ПВО сбила три летевших на Москву украинских беспилотника

Атака ВСУ на столицу России не ослабевает. Этой ночью, 29 мая, силы противовоздушной обороны России сбили три летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака трёх беспилотников, атаковавших Московский регион»,написал мэр столицы в своём Telegram-канале.

296 камикадзе в 13 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 28 мая
296 камикадзе в 13 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 28 мая

По официальным данным, повреждения получил дом на проспекте Вернадского. На месте падения обломков работают сотрудники столичных экстренных служб.

Как сообщал Life.ru, первыми звуки взрывов в небе услышали жители Одинцово. Следом Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропорту Внуково.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Лия Мурадьян
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