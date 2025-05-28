296 камикадзе в 13 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 28 мая
Минобороны: ПВО за ночь сбила 296 украинских БПЛА над регионами России
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Украинские военные в ночь на 28 мая попытались атаковать территорию России с помощью 296 беспилотников, наша противовоздушная оборона сбила сотни БПЛА над 13 регионами. Об отражении массированной атаки ВСУ доложили в Минобороны РФ.
«С 21.00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», – уточнили в МО РФ.
Из-за массированной атаки ВСУ ряд аэропортов страны пришлось закрыть на приём и вылет самолётов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлёте к столице российская система ПВО уничтожила более 30 вражеских дронов. Как писал Life.ru, ВСУ атаковали столицу беспилотниками самолётного типа «Лютый». В результате воздушного налёта взрывы прогремели в подмосковных Зеленограде и Дубне. Кроме того, обломки дронов упали на крышу жилого дома в калужском Обнинске и повредили несколько многоэтажек в Брянске.
А В Починковском округе Смоленской области в ночь на 28 мая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 11 украинских беспилотников. Ещё восемь вражеских БПЛА сбили силы ПВО в небе над Орловской областью.