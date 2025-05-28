296 камикадзе в 13 регионах: Что известно о массированной атаке ВСУ на Россию в ночь на 28 мая

Украинские военные в ночь на 28 мая попытались атаковать территорию России с помощью 296 беспилотников, наша противовоздушная оборона сбила сотни БПЛА над 13 регионами. Об отражении массированной атаки ВСУ доложили в Минобороны РФ.

«С 21.00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», – уточнили в МО РФ.