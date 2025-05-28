Над Калужской областью за ночь сбили 15 БПЛА ВСУ, обломки упали на крышу дома в Обнинске

В ночь на 28 мая на окраине Обнинска обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на крышу жилого дома. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА», – заявил глава региона.

Губернатор уточнил, что вражеские дроны были сбиты над различными районами, включая Думиничский, Козельский, Малоярославецкий, Боровский, Жуковский и Тарусский.