Над Калужской областью за ночь сбили 15 БПЛА ВСУ, обломки упали на крышу дома в Обнинске
Губернатор Шапша: Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Обнинске
В ночь на 28 мая на окраине Обнинска обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на крышу жилого дома. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Силами ПВО ночью 28 мая на территории региона были уничтожены 15 БПЛА», – заявил глава региона.
Губернатор уточнил, что вражеские дроны были сбиты над различными районами, включая Думиничский, Козельский, Малоярославецкий, Боровский, Жуковский и Тарусский.
На месте происшествия работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и значительных разрушений на земле не зафиксировано.
Также украинские боевики в ночь на 28 мая атаковали столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате нескольких десятков беспилотников ВСУ. Взрывы прогремели в подмосковных Зеленограде и Дубне. Над обоими городами сбили БПЛА самолётного типа.
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