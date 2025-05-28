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28 мая, 04:07

Два многоквартирых дома пострадали во время атаки БПЛА в Брянске

Два многоквартирных дома повредили украинские БПЛА во время атаки на Брянск. ОБ этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Оба дома получили повреждения в Фокинском районе города.

«В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений»,написал Богомаз в Telegram-канале.

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Власти добавили, что из людей никто не пострадал. Сейчас сотрудники экстренных служб обследуют территорию.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью, 28 мая, в Брянске БПЛА повредили шесть автомобилей и дом. До этого, по данным Минобороны, военные сбили над Брянской областью 59 украинских БПЛА.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Лия Мурадьян
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