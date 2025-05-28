Два многоквартирых дома пострадали во время атаки БПЛА в Брянске
Два многоквартирных дома повредили украинские БПЛА во время атаки на Брянск. ОБ этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Оба дома получили повреждения в Фокинском районе города.
«В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Власти добавили, что из людей никто не пострадал. Сейчас сотрудники экстренных служб обследуют территорию.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью, 28 мая, в Брянске БПЛА повредили шесть автомобилей и дом. До этого, по данным Минобороны, военные сбили над Брянской областью 59 украинских БПЛА.
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