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Регион
27 мая, 22:57

БПЛА повредили шесть автомобилей и дом в Брянске

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Шесть автомобилей и окна жилого дома пострадали в результате налёта украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей»,написал глава региона.

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На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Власти добавили, что всю территорию осмотрят в светлое время суток. А пока людей просят сохранять бдительность и не подходить к опасным предметам.

Как сообщал Life.ru, перед этим очевидцами очередной атаки беспилотников ВСУ стали жители Московского региона. Дроны появились в небе, когда люди гуляли на улице.

Лия Мурадьян
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