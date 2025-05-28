БПЛА повредили шесть автомобилей и дом в Брянске

Шесть автомобилей и окна жилого дома пострадали в результате налёта украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей», — написал глава региона.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Власти добавили, что всю территорию осмотрят в светлое время суток. А пока людей просят сохранять бдительность и не подходить к опасным предметам.