БПЛА повредили шесть автомобилей и дом в Брянске
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Шесть автомобилей и окна жилого дома пострадали в результате налёта украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей», — написал глава региона.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Власти добавили, что всю территорию осмотрят в светлое время суток. А пока людей просят сохранять бдительность и не подходить к опасным предметам.
Как сообщал Life.ru, перед этим очевидцами очередной атаки беспилотников ВСУ стали жители Московского региона. Дроны появились в небе, когда люди гуляли на улице.