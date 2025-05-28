Жители Троицка были вынуждены прятаться на улице от атаки БПЛА

Жители Московского региона стали очевидцами очередной атаки беспилотников ВСУ. Дроны пролетели над городом Троицк, когда люди гуляли на улице. В этот момент жители услышали громкие взрывы в небе. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT .

Местные жители рассказали, что сначала услышали в небе звук мотора и начали прятаться под густые кроны деревьев. Затем в небе раздался оглушительный взрыв. Официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.