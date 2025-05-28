Жители Троицка были вынуждены прятаться на улице от атаки БПЛА
Жители Московского региона стали очевидцами очередной атаки беспилотников ВСУ. Дроны пролетели над городом Троицк, когда люди гуляли на улице. В этот момент жители услышали громкие взрывы в небе. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.
Уничтожение БПЛА над Троицком. Видео © Telegram / SHOT
Местные жители рассказали, что сначала услышали в небе звук мотора и начали прятаться под густые кроны деревьев. Затем в небе раздался оглушительный взрыв. Официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
Как сообщал Life.ru, по данным на 1:30 ночи 28 мая, средства ПВО сбили уже 12 летевших на Москву беспилотников. Кроме этого Росавиация временно закрыла три аэропорта столицы.
Обложка © Telegram / SHOT