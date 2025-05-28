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Регион
27 мая, 22:46

Жители Троицка были вынуждены прятаться на улице от атаки БПЛА

Жители Московского региона стали очевидцами очередной атаки беспилотников ВСУ. Дроны пролетели над городом Троицк, когда люди гуляли на улице. В этот момент жители услышали громкие взрывы в небе. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Уничтожение БПЛА над Троицком. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что сначала услышали в небе звук мотора и начали прятаться под густые кроны деревьев. Затем в небе раздался оглушительный взрыв. Официальных сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

За три часа над Россией сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа
За три часа над Россией сбили 112 украинских БПЛА самолётного типа

Как сообщал Life.ru, по данным на 1:30 ночи 28 мая, средства ПВО сбили уже 12 летевших на Москву беспилотников. Кроме этого Росавиация временно закрыла три аэропорта столицы.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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