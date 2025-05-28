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Регион
27 мая, 22:23

Три аэропорта Москвы временно закрыли для безопасности

В Москве временно закрыли ещё два аэропорта. Внуково и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолёты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничительные меры ввели в целях безопасности.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский»,указано в сообщении Росавиации в Telegram.

Там уточнили, что экипажи самолётов и аэропортов делают всё возможное для безопасности полётов.

Силы ПВО сбили ещё три украинских дрона на подлёте к Москве
Силы ПВО сбили ещё три украинских дрона на подлёте к Москве

Как сообщал Life.ru, этой же ночью, с 27 на 28 мая, закрыли для воздушных судов аэропорт Домодедово. Одновременно с этим средства ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на российские регионы.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Лия Мурадьян
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