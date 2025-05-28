Три аэропорта Москвы временно закрыли для безопасности

В Москве временно закрыли ещё два аэропорта. Внуково и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолёты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничительные меры ввели в целях безопасности.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — указано в сообщении Росавиации в Telegram.

Там уточнили, что экипажи самолётов и аэропортов делают всё возможное для безопасности полётов.