Три аэропорта Москвы временно закрыли для безопасности
В Москве временно закрыли ещё два аэропорта. Внуково и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолёты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничительные меры ввели в целях безопасности.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — указано в сообщении Росавиации в Telegram.
Там уточнили, что экипажи самолётов и аэропортов делают всё возможное для безопасности полётов.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью, с 27 на 28 мая, закрыли для воздушных судов аэропорт Домодедово. Одновременно с этим средства ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на российские регионы.
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