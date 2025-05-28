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Регион
27 мая, 22:21

Силы ПВО сбили ещё три украинских дрона на подлёте к Москве

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО уничтожили ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,написал он в своём телеграм-канале.

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Общее число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 12. Ранее мэр столицы заявил, что ПВО сбила шесть летевших на город вражеских беспилотников. Позже наша ПВО сбила ещё три украинских дрона.

Артём Гапоненко
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