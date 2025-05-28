Силы ПВО сбили ещё три украинских дрона на подлёте к Москве
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы ПВО уничтожили ещё три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.
Общее число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 12. Ранее мэр столицы заявил, что ПВО сбила шесть летевших на город вражеских беспилотников. Позже наша ПВО сбила ещё три украинских дрона.